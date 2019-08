129 zwembaden hebben hygiëne niet op orde

In Nederland zijn 129 zwembaden en sauna's in de afgelopen drie jaar op de vingers getikt wegens gebrekkige hygiëne en veiligheid. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. Bij de meeste baden was de waterkwaliteit niet op orde, en daar kunnen mensen ziek van worden.

Het merendeel van de 129 badinrichtingen die werden gewaarschuwd, kreeg een dwangsom vanwege aanhoudende problemen met de waterkwaliteit. Er werd vaak zweet en urine in het water gevonden. Ook werd er te weinig gedaan om ziekteverwekkers uit het water te houden. Wie een publiek zwembad heeft, is verplicht om dagelijks meerdere keren het water te controleren. Ook moet maandelijks een monster van het water worden onderzocht door een onafhankelijk laboratorium.

Het toezicht op zwembaden is een taak van provincies. Een last onder dwangsom is samen met sluiting van een bad een van de zwaarste sancties die zij kunnen opleggen. Dat gebeurt alleen als baden herhaaldelijk de regels overtreden. In augustus werden zelfs twintig kinderen onwel toen zij hadden gezwommen in een zwembad op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Diarree, braken, geïrriteerde ogen en huiduitslag waren toen het gevolg.