„127 grote overheidsprojecten in gevaar door stikstof”

De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft ook gevolgen voor projecten van de Nederlandse overheid. 127 zeer belangrijke rijksprojecten die mogelijk te veel stikstof uitstoten, kunnen voorlopig niet doorgaan, meldt RTL Nieuws, die een lijst met rijksprojecten in handen heeft.

Het gaat niet alleen om infrastructuur- en woningbouwprojecten, maar ook om windmolenparken, om het leger en om het veiliger maken van spoorwegovergangen. Vrijdag spreekt het kabinet in de ministerraad over de lijst.

Het gaat bijvoorbeeld om grote projecten die niet gebouwd of verbouwd kunnen worden. Ook de aanleg van wegen, openbaar vervoer en spoortrajecten komt in de knel. Het opstijgen van vliegtuigen of het uitvaren van vissersboten levert ook problemen op.

In heel Nederland komen naar schatting ruim 18.000 grote en kleine projecten in de knel, werd vorige week al bekend.