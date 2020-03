125 personen in quarantaine op Aruba

Op Aruba zitten in totaal 125 personen in quarantaine. Dat heeft de regering woensdag bekendgemaakt in een update over de corona-crisis. De personen zijn in quarantaine geplaatst om verspreiding van het virus op het eiland te voorkomen.

Maandag waren er nog drie besmettingen op Aruba geregistreerd. Inmiddels zijn er vier besmettingen met het corona-virus. In het laatste geval gaat het om een Amerikaanse toerist die sinds vorige week op vakantie is op het eiland.

De Arubaanse regering heeft tevens besloten dat de scholen langer dichtblijven. Vorige week werden alle onderwijsinstellingen voor een week gesloten. Dat is nu verlengd tot 31 maart.