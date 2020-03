125 Indiërs gestrand op Schiphol

Een groep van 125 Indiërs is gestrand op Schiphol, meldt de marechaussee. Ze wilden vanwege de coronacrisis terug naar hun vaderland, maar hun vliegtuig moest rechtsomkeert maken omdat India wegens diezelfde pandemie geen reizigers meer binnenlaat.

De Indiërs, die afkomstig zijn uit onder meer de Verenigde Staten en Canada, mogen ook Nederland niet in. Sinds donderdagavond geldt een inreisverbod voor mensen van buiten de Europese Unie.

De marechaussee heeft de Indiërs aangeboden dat ze de nacht in een hotel kunnen doorbrengen, maar dat aanbod lijken ze af te slaan. Ze hopen nog te kunnen vertrekken en blijven in afwachting daarvan in de lounge van het vliegveld.

De Indiase ambassadeur is op de luchthaven om de groep verder te helpen, laat de marechaussee weten.