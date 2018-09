121 genomineerden voor Kindervredesprijs 2018

Voor de Internationale Kindervredesprijs 2018 zijn 121 kinderen genomineerd, meldde de internationale kinderrechtenorganisatie Stichting KidsRights vrijdag.

De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op een bewonderenswaardige wijze inzet voor de rechten van het kind. Dit jaar eert KidsRights aartsbisschop Desmond Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en al tien jaar de officiële beschermheer van de Kindervredesprijs, door de ceremonie in Kaapstad (Zuid-Afrika) te houden.

Op 20 november reikt de aartsbisschop de prijs daar aan de winnaar uit. Zuid-Afrika was ook het thuisland van wijlen Nkosi Johnson. Nkosi was in 2005 postuum de eerste Kindervredesprijswinnaar. „Hij is een symbool voor ons en miljoenen anderen op aarde geworden en het beeldje dat jaarlijks aan de winnaar wordt overhandigd, is naar hem vernoemd”, aldus Marc Dullaert van KidsRights. Nkosi, die hiv-positief werd geboren, streed voor de rechten van kinderen met hiv en aids.

Van de 121 genomineerde kinderen komen de meesten uit Kenia (12) en Mexico (12), op de voet gevolgd door India (10). 72 meisjes, 42 jongens en één groep van kinderen werden voorgedragen.

De prijs wordt dit jaar voor de veertiende opeenvolgende keer uitgereikt.