12 jaar voor spookrijder die echtpaar doodreed

Een 48-jarige man uit Zuid-Limburg is in Duitsland tot twaalf jaar celstraf veroordeeld omdat hij door te spookrijden op de Duitse snelweg de dood van een echtpaar heeft veroorzaakt. De rechtbank in Aken volgde dinsdag de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).

Justitie vervolgde Charles T. voor moord op de twee slachtoffers van 76 en 59 jaar en poging tot moord op zes anderen die bij de botsing betrokken waren. Drie van hen raakten gewond, de anderen kwamen met de schrik vrij. T. wilde zelfmoord plegen, zo bleek uit een afscheidsbrief die in zijn auto lag, maar hij overleefde de aanrijding. De man raakte zwaargewond en loopt nu met een rollator.

De advocaat van T. vroeg de rechtbank om vrijspraak. De man uit de zou de botsing met de auto niet expres hebben veroorzaakt. Volgens de raadsman wilde hij alleen inrijden op een vrachtwagen, omdat uit eerdere ongevallen zou blijken dat truckers doorgaans ongedeerd blijven. Maar nadat hij tegen een vrachtwagen was gebotst, werd zijn auto ook tegen andere personenauto’s geslingerd.

Volgens een psychiatrisch rapport was de man vanwege zijn depressie verminderd toerekeningsvatbaar. De fatale aanrijding gebeurde in januari op de snelweg A4 bij Düren, niet ver van de grens met Nederland. In zijn laatste woord zei de Nederlander dinsdag dat hij spijt heeft. Hij wenste de nabestaanden van de slachtoffers veel kracht toe.