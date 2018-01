12 jaar geëist voor overvaller met enkelband

Tegen twee gewelddadige overvallers zijn voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen geëist van twaalf en zes jaar, onder meer vanwege een overval op een supermarkt in Geleen op eerste kerstdag in 2016. Opmerkelijk is dat de oudste verdachte (29) eerder was veroordeeld voor een moord en daarvoor in de laatste fase van zijn straf nog een enkelband omhad toen hij alweer op roverspad ging.

Deze Issam T. was voor het plegen van deze zogenoemde Limburgse kofferbakmoord in 2008 veroordeeld tot vijftien jaar cel. Geld was toen ook al het motief. De aanklager vindt dat vooral T. langdurig achter de tralies moet verdwijnen, omdat hij al snel ernstig de fout is ingegaan. Hij zit volgens de aanklager ook achter overvallen in een vakantiepark in Overloon en een drogist in Someren. Veelal bedreigde hij zijn slachtoffers met vuurwapens. De jongste verdachte (19) pleegde ook overvallen in Amsterdam.

De twee zijn opgepakt na tips van mensen die ze herkenden op beelden in opsporingsprogramma’s.

Uitspraak waarschijnlijk over twee weken.