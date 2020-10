12 jaar en tbs voor moord op 73-jarige buurman

Een 52-jarige vrouw uit Rotterdam is maandag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging voor het vermoorden van haar 73-jarige buurman. Dat gebeurde begin dit jaar in een wooncomplex aan de Cliostraat in Rotterdam.

De man en Angele S. waren drinkmaatjes van elkaar. Het slachtoffer zou over haar geroddeld hebben en woest ging S. - met een mes - verhaal bij hem halen. Direct op de drempel van de voordeur zou ze de man hebben neergestoken. Daarna ging ze terug naar huis, belde de politie en vertelde wat ze had gedaan. De man overleed ter plekke.

Omdat S. een mes had meegenomen naar het huis van haar buurman, is er volgens het Openbaar Ministerie sprake van moord. Ook zou ze al eerder hebben aangegeven dat ze haar buurman wilde doden. De rechtbank gaat daarin mee. Wel is de opgelegde straf vier jaar hoger dan de acht jaar gevangenisstraf die de officier van justitie heeft geëist.