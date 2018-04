12 jaar cel voor verkrachting en gijzeling

Een 33-jarige Arnhemmer is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging, omdat hij vorig jaar een vrouw in haar woning in Rotterdam heeft gegijzeld, meermalen verkracht en geprobeerd af te persen. Een paar dagen daarvoor deed de man, Arthur C. een poging tot diefstal bij een andere vrouw waarbij hij veel geweld gebruikte.

C. is al eerder veroordeeld voor soortgelijke misdrijven en heeft daarvoor celstraf uitgezeten.

De Arnhemmer volgde de vrouw vorig jaar naar haar huis en probeerde onder bedreiging van een mes geld afhandig te maken. Toen bleek dat het slachtoffer geen cash in huis had, hield hij haar urenlang gevangen. Hij mishandelde de vrouw, bedreigde haar met de dood en vergreep zich meerdere keren aan haar.

Het slachtoffer wist de politie te alarmeren. Toen die arriveerde, vluchtte C. uit het raam, waarbij hij zijn enkels en een pols brak.

De rechtbank in Rotterdam rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouwen juist in of bij hun eigen woning belaagde, „bij uitstek een plek waar je je veilig moet kunnen voelen”. Bovendien was hij bij de poging tot diefstal pas een dag vrij uit de gevangenis.

Volgens het Pieter Baan Centrum is bij C. sprake van een „zorgelijke gedragsontwikkeling en een hoog risico op herhaling”.

C. moet ook een deel van een eerdere gevangenisstraf uitzitten, waarvoor hij voorwaardelijk was vrijgelaten.