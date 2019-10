12 jaar cel voor tweelingbroers om doden neef

De tweelingbroers Melvin en Kevin M. (29) moeten twaalf jaar de cel in wegens doodslag op hun neef Stuart in 2015. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de broers hem hebben gedood en daarna zijn lichaam hebben gedumpt in het water bij Rozenburg. De broers ontkennen en schoven de schuld af op hun zwager. De rechtbank vindt dat scenario niet geloofwaardig en meent dat het verhaal van de broers tal van onwaarschijnlijkheden bevatte.

Het 41-jarige slachtoffer, vader van drie kinderen, verdween op 6 april 2015 en werd ruim twee weken later gevonden in de Nieuwe Waterweg. Hij was onder meer met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer is waarschijnlijk tijdens een ruzie in een woning aan de Schieweg in Rotterdam om het leven gebracht. Daar woonde hun stiefmoeder Carla, bij wie ze vaak waren.

Volgens de rechtbank zijn de „zeer belastende” verklaringen van Carla, haar dochter en zwager John betrouwbaar. Ook zijn er nog andere bewijsmiddelen.

De broers vertrokken vlak na de crematie van Stuart - waar ze zelf nog bij waren - naar Bolivia en Peru, waar beiden een gezin stichtten. Ze zeiden dat ze Nederland ontvlucht waren na bedreigingen van familieleden. Maar de rechtbank ging ook daar niet in mee. Als ze niet schuldig waren, hadden ze dat binnen de familie kunnen aangeven en naar de politie kunnen stappen bijvoorbeeld. In 2018 keerden de broers terug, naar eigen zeggen om hun onschuld te bewijzen.

Extra verwijtbaar vond de rechtbank dat de broers bleven ontkennen en ook niets hebben gezegd toen Stuart nog vermist was. Daardoor verkeerden de nabestaanden destijds lang in onzekerheid, en nu nog steeds over de toedracht.

Het OM had eveneens twaalf jaar celstraf geëist.