12 jaar cel voor schietpartij shishalounge

De verdachte van de fatale schietpartij in een shishalounge in Den Haag vorig jaar, moet twaalf jaar de cel in. Dat is conform de strafeis van het Openbaar Ministerie. Mustaf S. heeft bekend dat hij het 17-jarige slachtoffer heeft neergeschoten.

„De verdachte is met een geladen vuurwapen op zak op stap gegaan naar een drukke uitgaansgelegenheid. Er ontstond een ruzie om niets en hij heeft zonder te aarzelen geschoten”, motiveerde de rechtbank het vonnis. De 20-jarige S. uit Rotterdam zou meerdere keren op de jongen hebben geschoten. Het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Volgens S. kregen hij en zijn vrienden ruzie met het slachtoffer en zijn vrienden. De ruzie zou zijn gegaan over een met lachgas gevuld ballonnetje dat van het groepje van het slachtoffer naar een vriend van S. zou zijn gegooid.

„Het slachtoffer daagde mij uit, hij wilde me een vuistslag geven maar miste. Voor ik het wist had ik twee schoten gelost”, aldus S. twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Zijn advocaat sprak van „een uit de hand gelopen ruzie”.

S. had de fatale avond een pistool bij zich omdat „hij wat problemen had met wat mensen”. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar voor die ontmoeting niet. Ruim een week na het incident werd S. bij een verkeerscontrole aangehouden.

Er loopt ook nog onderzoek naar mogelijke wraakplannen van de familie van het slachtoffer. Na de schietpartij zouden zij op zoek zijn gegaan naar de dader. De familie van S. heeft een tijd ondergedoken gezeten.