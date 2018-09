12 jaar cel voor doodslag om drugs

De rechtbank in Maastricht heeft donderdag een 31-jarige man tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens doodslag. De man, Abbas Al-S., had in april vorig jaar tijdens een ruzie om drugs in loungebar Tropicana in Sittard de 26-jarige Abderahim Maihouana neergeschoten. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM had moord ten laste gelegd, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. De rechtbank heeft meegewogen dat bij de ruzie om geld en drugs een vuurwapen is gebruikt. De rechtbank noemt dat meedogenloos en blijk gevend van een volledig gebrek aan respect voor het leven van een ander.

De Irakese dader beweerde onschuldig te zijn. Vlak na het gebeuren reisde de man naar Irak. Toen hij in september 2017 terugkeerde, werd hij gearresteerd. Sindsdien zat hij vast.