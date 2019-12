12 jaar cel voor dodelijke schietpartij Best

In hoger beroep is een 41-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een dodelijke schietpartij en een poging tot doodslag op een beveiliger bij een beachclub in Best. De beveiliger had het slachtoffer op het moment van schieten vast. De rechtbank Oost-Brabant kwam eerder tot dezelfde straf. Er was veertien jaar geëist.

Het slachtoffer Yassine Majiti werd november 2017 om het leven gebracht op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise bij strandpark Aquabest in Best, waar een salsafeest was. Tijdens de fatale avond kwam het meermalen tot opstootjes tussen de verschillende groepen mannen waar het slachtoffer en de verdachte toe behoorden. Op de parkeerplaats ontstond ook een vechtpartij. Daarbij werd Majiti van dichtbij door zijn hoofd geschoten.

Volgens de verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moest hij zich verdedigen en ging zijn wapen per ongeluk af toen hij werd belaagd door een groepje mensen. Het gerechtshof concludeert echter dat de man wel degelijk gericht en bewust heeft geschoten.