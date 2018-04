12 jaar cel voor dodelijke overval Gees

Voor een woningoverval met dodelijke afloop in het Drentse Gees moeten twee van de vier verdachten twaalf jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vrijdag.

Het gaat om Abdelhak B. (28) uit Amsterdam en Anouar K. (27) zonder vast adres. De derde overvaller, Yero V. (22) uit Antwerpen is veroordeeld tot zes jaar cel.

De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist omdat het OM volgens de rechtbank vormfouten heeft gemaakt. In de zaak tegen Fidan J. (25) uit Borgerhout bepaalde de rechtbank dat het OM niet ontvankelijk is. Tegen hem was 12 jaar geëist.

De overval vond plaats in de vroege ochtend van 30 juni 2016. De 69-jarige bewoner verzette zich hevig. De overvallers mishandelden hem zwaar en bonden hem vast met snoeren, tape en kleding. Kort na hun vertrek overleed hij. Zijn vriendin werd gedwongen geld uit een kluis te halen. Hoeveel de daders hebben buitgemaakt, is nooit duidelijk geworden. De vrouw heeft de overval overleefd.