12 jaar cel in zaak fatale woningbrand

Een 54-jarige vrouw moet twaalf jaar de cel in, omdat ze vorig jaar augustus brand heeft gesticht in een woning in Doetinchem waardoor een 58-jarige vrouw om het leven kwam. De verdachte, Catharina T., stak het vuur onderaan de trap aan terwijl ze wist dat de vrouw boven in de woning was.

De rechtbank in Zutphen acht T. schuldig aan doodslag en opzettelijke brandstichting. Ze moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. De aanklager had wegens moord zestien jaar cel geëist. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat de vrouw een voorbedacht plan had om het slachtoffer te doden.

De verdachte zelf ontkende. Ze zei dat het slachtoffer suïcidaal was en zelf brand had gesticht. De aanklager hekelde deze suggestie en stelde dat er voldoende overtuigend bewijs is. De rechtbank vindt dat ook.

T. zou tot haar daad zijn gekomen in een agressieve en jaloerse bui. Ze zou niet hebben kunnen verkroppen dat haar relatie met de hoofdbewoner voorbij was. Haar ex was tijdens de fatale brand niet thuis.