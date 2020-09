12 jaar cel en vrijspraak voor doodschieten drugsdealer

Een 26-jarige Rotterdammer is door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van een 22-jarige drugsdealer tijdens een uit de hand gelopen deal. De 23-jarige medeverdachte is vrijgesproken van doodslag omdat hij niet betrokken was bij het schieten, hij krijgt wel een celstraf van vijf maanden voor zijn aandeel in de drugsdeal.

De Rotterdammers hadden augustus 2017 afgesproken met het slachtoffer om in zijn woning aan de Bosscherweg in Maastricht drugs te kopen. Deze deal liep uit de hand en de 26-jarige man schoot twee keer op de verkoper, hij overleed ter plekke. De Rotterdammer is al vaker veroordeeld voor gewelddadige strafbare feiten. Hij moet bovenop de twaalf jaar cel in deze zaak ook nog negentig dagen gevangenisstraf van een eerdere voorwaardelijke veroordeling uitzitten.

Het Openbaar Ministerie sprak van een ripdeal, dus een vooropgezet plan om de dealer te beroven. Dat blijkt volgens de rechtbank echter niet uit het dossier. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachten drugs hebben meegenomen, daarom gaat de rechtbank uit van een uit de hand gelopen drugsdeal met fatale afloop.