Twaalf huizen zijn ontruimd vanwege een uitslaande woningbrand aan de Zuidwal in Den Haag. De brand was na een ruim uur blussen onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweerwoordvoerder. De brandweer is bezig met nablussen.

De bewoners van de omringende huizen worden opgevangen in een nabijgelegen moskee. De brandweerwoordvoerder laat weten dat de huizen worden gecontroleerd op koolmonoxide en bewoonbaarheid voordat de bewoners terug kunnen.