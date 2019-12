12 en 14 jaar cel voor doden man die zich met drugsruzie bemoeide

De rechtbank in Roermond heeft maandag twee mannen veroordeeld tot twaalf en veertien jaar celstraf wegens doodslag op de 22-jarige Ömer Köksal in het Venlose stadsdeel Blerick. Het slachtoffer had zich met een uit de hand gelopen ruzie om drugs bemoeid, waar hij eigenlijk buiten stond.

Het Openbaar Ministerie had eerder twintig jaar cel tegen Gianni Q. (21) en Jonathan B. (24) geëist wegens moord. Maar van moord was volgens de rechtbank geen sprake, omdat B. en Q. er niet bewust op uit waren om Köksal te doden. Daardoor vallen de straffen veel lager uit dan de eis.

Kapperszoon Köksal zocht volgens de rechtbank op de bewuste dag in november 2017 de confrontatie op met de twee ruzie zoekende verdachten. Daarbij schoot Q. hem dood. Het vuurwapen had hij vlak daarvoor van zijn maat B. gekregen.

B. moet veertien jaar de cel in en schutter Q. twaalf jaar. Q. kreeg een lagere straf omdat hij volgens de rechtbank bekende en oprecht spijt betuigde. B. was volgens de rechtbank uit op escalatie van het geweld.

Volgens de rechtbank was de dodelijke schietpartij het gevolg van een snel oplopende geweldsspiraal om territorium in de Venlose drugswereld. Deze strijd werd uitgevochten tussen tussen een groep uit Blerick en een groep uit de Randstad. De Blerickse groep was in die escalatie volgens de rechtbank evengoed de aanjager als de randstedelijke groep.

Köksal voegde zich bij de verkeerde vrienden op het verkeerde moment en de verkeerde plaats, aldus de rechtbank. Hoewel de Blerickse groep niet terechtstond, hield de rechtbank in de strafmaat toch rekening met het geweld door deze groep.

De uitspraak leidde tot emotionele taferelen op de publieke tribune. De familie van de gedode Köksal verliet woedend de rechtszaal toen de rechtbank liet weten moord niet bewezen te achten. Onder anderen de zus van de omgebrachte man vindt de straffen te laag.