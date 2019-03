12 aanhoudingen bij relletjes in Amsterdam

Bij een aantal relletjes tussen jongeren en de politie rond het Westerpark in Amsterdam zijn vrijdagavond twaalf aanhoudingen verricht.

Enkele tientalen jongeren waren richting het Amsterdamse park gekomen om, volgens berichten op sociale media, met elkaar op de vuist te gaan. Toen de Mobiele Eenheid (ME) en andere politie-eenheden charges uitvoerden, richtten de jongeren zich voornamelijk tegen de politie. Daarbij werden vernielingen aangericht aan een bushokje, geparkeerde auto’s en fietsen.

„Uiteindelijk zijn er in totaal twaalf aanhoudingen verricht”, aldus een woordvoerder van de politie. „Uit de verhoren moet blijken wat exact de aanleiding is geweest voor de relletjes en waar de jongeren vandaan komen.” In overleg met de politie sloot de op het terrein van de Westergasfabriek aanwezige kermis een uur eerder.