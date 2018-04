12.000 kilo waterpijp-tabak in beslag genomen

De FIOD, de recherche van de Belastingdienst, heeft op een industrieterrein in het Limburgse Gennep een illegale productielijn van waterpijp-tabak opgerold. 12.000 kilo van het spul is in beslag genomen. Drie Poolse mannen van 49, 30 en 28 jaar en een 37-jarige Poolse vrouw zijn aangehouden.

De partij tabak werd aangetroffen in een container en was gereed voor productie. Waterpijp-tabak is een product dat zonder vergunning en accijnsafdracht niet geproduceerd mag worden. Als de partij op de Nederlandse markt was gekomen, zou ruim 1,2 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, aldus de opsporingsdienst.

Er werd ook 1200 kilo ruwe tabak gevonden, waarmee nog eens circa 4200 kilo waterpijp-tabak gemaakt had kunnen worden.

De FIOD heeft beslag gelegd op alle apparatuur die werd gebruikt in het fabriekje, zoals onder meer een aggregaat, twee heftrucks en een vrachtwagen.