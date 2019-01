112 mensen met brandwonden rond feestdagen

In de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam hebben zich tussen zaterdag 22 december en woensdag 2 januari 112 mensen met brandwonden gemeld. Vuurwerk was bij meer dan een derde (35 procent) van de gevallen de oorzaak. Ook moesten er veel jonge kinderen worden opgenomen met brandwonden door hete thee, soep of kokend water, meldt Brandwondenzorg Nederland.

Bijna de helft van het totaal aantal slachtoffers viel tijdens oud en nieuw. De brandwondencentra zeggen zich vooral zorgen te maken over het hoge aantal vuurwerkslachtoffers. „Deze ongevallen werden veroorzaakt doordat bijvoorbeeld vuurwerk in een capuchon belandde, een steekvlam veroorzaakte of te vroeg ontplofte in de hand. Bij het carbidschieten liepen zes mensen brandwonden op”, aldus de brancheorganisatie.

Tijdens de feestdagen was bijna één op de vijf slachtoffers in de brandwondencentra jonger dan vijf.