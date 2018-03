11 miljoen voor Rijksarchief architectuur

Het Nederlandse Rijksarchief voor Architectuur in Rotterdam krijgt eenmalig 11 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Met dit geld wordt het architectuurarchief verder gedigitaliseerd en ontsloten. Ook kan met het geld een deel van de stukken van de rijkscollectie gerestaureerd worden. De fysieke conditie van veel bouwtekeningen laat te wensen over en de tekeningen moeten op bestendige manier plat in zuurvrijpapier worden opgeslagen.

Het Rijksarchief, dat deel uitmaakt van Het Nieuwe Instituut, is met zo’n vier miljoen objecten het grootste architectuurarchief ter wereld. Het Nieuwe Instituut beheert ongeveer 700 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen. Het instituut is een museum voor architectuur, design en digitale cultuur.

Duizenden onderzoekers bezoeken jaarlijks het Rijksarchief in Rotterdam of raadplegen de collectie via de digitale portal.