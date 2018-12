11 jaar cel voor moord op rapper Parsa010

Voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper en vlogger Parsa010 moet de 25-jarige Sidar D. uit Dordrecht elf jaar de gevangenis in. De rechtbank in Rotterdam acht moord bewezen, omdat D. een vooropgezet plan had om op zijn slachtoffer te schieten. Hij schoot Parsa met vier kogels neer tijdens een barbecue voor de woning van vrienden in de Rotterdamse wijk Ommoord. Dat gebeurde op 28 mei 2017.

D. heeft bekend dat hij heeft geschoten maar beriep zich op noodweer. Maar volgens de rechtbank heeft D. na aankomst bij de woning vrijwel meteen geschoten.

Het 21-jarige slachtoffer Parsa Mahboud groeide op in Zoetermeer en stond op sociale media bekend als rapper en cultfiguur Parsa010.

Volgens getuigen handelde Sidar D. met anderen in drugs en was Parsa degene die voor hem geld inde bij klanten die niet hadden betaald. De verdachte en Parsa kregen later ruzie over de beloningen hiervoor.

De straf pakte lager uit dan de zestien jaar cel die de aanklager had geëist. Dat komt omdat de rechtbank er rekening mee houdt dat de verdachte over een langere periode is beroofd, afgeperst en geïntimideerd. D. was hier boos over en bang, aldus het vonnis donderdag. D. moet ook onder meer de uitvaartkosten van ruim 7000 euro betalen aan de nabestaanden.

Een andere verdachte, de 25-jarige Hüseyin C. uit Rotterdam, werd vrijgesproken van medeplichtigheid. Hij reed samen met D. naar de woning, maar wist niet van het moordplan.