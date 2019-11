11 jaar cel voor dood Nederlandse in Melbourne

De 26-jarige Australiër die vorig jaar de Nederlandse Gitta Scheenhouwer doodreed, heeft een gevangenisstraf van elf jaar gekregen. De rechter in Melbourne heeft vrijdag de straf bekendgemaakt, waarover Australische media berichten.

De man die de 27-jarige Scheenhouwer in augustus 2018 in Melbourne aanreed, zat in een gestolen auto en reed 80 kilometer per uur, twee keer zo hard als toegestaan. Hij was op weg naar zijn drugsdealer en ging er na de aanrijding vandoor.

Volgens de advocaat van de automobilist heeft zijn cliënt veel psychische problemen. Op het moment van de aanrijding was hij onder invloed van heroïne.