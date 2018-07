103-jarige bezoekt executieplaats van broer

De 103-jarige Josephina (‘Kieks’) van der Borch van Verwolde bezoekt vrijdag voor het eerst de plek bij Kamp Amersfoort waar 75 jaar geleden haar broer werd doodgeschoten. De Duitse bezetter executeerde Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde en negentien anderen op 20 juli 1943 . De verzetsmensen waren verraden.

Vrijdag op hetzelfde tijdstip, op dezelfde plek houdt Kamp Amersfoort een herdenking voor de twintig mannen. Vrijwilligers spoorden de afgelopen maanden familieleden van de oorlogsslachtoffers op.

Kieks studeerde in de oorlog muziek in Zwitserland, terwijl haar broer in Amsterdam gegevens over troepenbewegingen en luchtafweergeschut van de Duitse bezetter verzamelde. Emile behoorde tot de Inlichtingendienst, een verzetsgroep die Londen van nuttige informatie voorzag.

Aan die ondergrondse activiteiten kwam een einde toen Emile en zijn maten werden verraden. Op 17 mei, de verjaardag van Emile, hoorden zij hun doodvonnis. Het werd op 20 juli om 14.00 uur uitgevoerd bij Kamp Amersfoort. Hun lichamen werden na de oorlog gevonden in een kuil op de Leusderheide. Onder de slachtoffers waren ook vijf studenten uit Delft en vijf leden van de verzetsgroep Van Beest uit het Zeeuwse Walcheren.

Herinneringscentrum Kamp Amersfoort verwacht meer dan honderd nabestaanden. Onder hen een neef van slachtoffer Willem Kooijmans die speciaal voor de herdenking uit Australië overkomt. De vader van Kooijmans liet de NSB-vlag wapperen aan hun huis, terwijl Willem heimelijk verzetswerk verrichtte. Pas toen Willem werd doodgeschoten, zegde zijn vader het NSB-lidmaatschap op.

Kamp Amersfoort herdenkt vrijdag ook de zes verzetsmensen die een week eerder, op 14 juli 1943, op de Leusderheide werden doodgeschoten. Ze behoorden tot de Volksmilitie, een paramilitaire verzetsgroep.