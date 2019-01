103.000 bezoekers naar kortere Vakantiebeurs

De Vakantiebeurs heeft dit jaar ruim 103.000 bezoekers getrokken. Vorig jaar waren het er ruim 105.000, maar toen duurde het evenement een dag langer dan de vier dagen van dit jaar.

Reisliefhebbers komen ernaartoe om inspiratie voor hun vakantie op te doen, nieuwe vakantiebestemmingen te ontdekken en om hun droomreis te boeken.

Uit onderzoek onder bezoekers van de beurs blijkt dat 71 procent van de bezoekers geïnteresseerd is in Europese vakantiebestemmingen, aldus de organisatie zondag. „Meer dan twee derde van het bezoek heeft daarnaast interesse om landen buiten Europa te bezoeken, 20 procent richtte zich tijdens het bezoek op Nederland.” De aantrekkende economie manifesteert zich ook in stijgende vakantie-uitgaven: gemiddeld is men van plan 3573 per persoon aan vakanties uit te geven in 2019.

Het was de 49e keer dat het evenement, dat wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, was georganiseerd. Volgend jaar begint de 50e editie op woensdag 15 januari met een zogeheten vakdag en duurt tot en met zondag 19 januari 2019.