Zaterdag is het de honderdste warme dag van het jaar. Volgens Weeronline tikte het kwik in De Bilt (het officiële landelijke meetpunt) rond 11.15 uur de 20,5 graden aan. Op een warme dag ligt de temperatuur op minimaal 20 graden.

Vrijdag werd in De Bilt al een vergelijkbaar record gebroken. Doordat het daar 20,1 graden werd, was er sprake van een recordaantal warme dagen op rij, 54 in totaal.