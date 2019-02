In een stal van een varkenshouderij in Biezenmortel (Noord-Brabant) woedt een grote brand. De brandweer meldt dat in de stal duizend varkens staan en dat deze niet meer te redden zijn.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere stallen op het terrein. De rook door het vuur is in de verre omtrek te zien.