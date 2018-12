1000 kilo illegaal vuurwerk in Hoogvliet

De Rotterdamse politie heeft in Hoogvliet 1000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een 59-jarige Rotterdammer is opgepakt. Agenten namen donderdag een kijkje in de woning na een anonieme tip dat vanuit een rijtjeshuis vuurwerk werd verhandeld.

Overal in het huis en in een schuur stonden vuurwerkdozen met illegaal professioneel vuurwerk, mortierbommen en diverse houders waarmee de mortieren kunnen worden afgevuurd, meldde de politie vrijdag.

De afgelopen weken zijn in Rotterdam en omgeving tijdens zogenoemde huisbezoeken al duizenden kilo’s vuurwerk in beslag genomen.