1000 euro voor scholieren VMBO-examendebacle

121 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht, van wie het examen vorig jaar ongeldig werd verklaard, krijgen elk een schadevergoeding van 1000 euro. Deze leerlingen en hun ouders eisten via een advocaat een schadevergoeding. Advocaat Wouter Geertsen bevestigt berichtgeving van die strekking van 1Limburg.

Zijn kantoor eiste namens 113 ouders en hun kinderen een schadevergoeding. Acht leerlingen werden op een andere manier juridisch bijgestaan. Mensen die geen schadevergoeding eisten, krijgen geen geld.

De eindexamens van in totaal 354 leerlingen op die school werden ongeldig verklaard nadat was gebleken dat er van alles mankeerde aan de schoolexamens. Die moet een leerling hebben afgerond om aan het centraal examen te mogen deelnemen. Geertsen is tevreden: „Leerlingen leden schade, zoals eindexamenfeestjes die niet doorgingen, geannuleerde vakanties of bijbaantjes die niet konden omdat er herexamens waren.”