100 vluchten op Schiphol geannuleerd

Op Schiphol zijn donderdag tot nu toe honderd vluchten van diverse vliegmaatschappijen geannuleerd in de nasleep van de storing in de brandstofvoorziening. Iets meer dan de helft van de vluchten is van KLM.

Reizigers van geannuleerde vluchten krijgen het advies om niet naar Schiphol te gaan, maar telefonisch, per e-mail of per app een nieuwe vlucht te bespreken.

Volgens Schiphol werken vliegtuigmaatschappijen er hard aan om alle mensen te laten vertrekken. Het zou kunnen dat mensen de nacht van donderdag op vrijdag op de luchthaven moeten doorbrengen. Maar volgens Schiphol is het nu nog te vroeg om daar iets van te zeggen.

Transavia meldt dat sinds donderdagochtend het normale vluchtschema wordt uitgevoerd en dat geen vluchten zijn geannuleerd. TUI fly meldt dat woensdag vijf van zijn vluchten hinder van de tankstoring hebben ondervonden, waarvan er drie een lange vertraging hebben gehad. Een vlucht is pas donderdag vertrokken. Met deze laatste vlucht liggen de TUI fly vluchten weer op schema, aldus het bedrijf. „We houden er echter wel rekening mee dat de gebeurtenissen van gisteren vandaag ook nog impact zullen hebben en verschillende vluchten vertragingen kunnen oplopen aldus TUI fly.

Woensdag schrapte KLM 189 vluchten. Voor de gehele luchthaven werden driehonderd vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd.