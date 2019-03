„100.000 Zeeuwse huizen aan getijdenstroom”

In 2025 moeten 100.000 huizen in de provincie Zeeland groene stroom geleverd krijgen die opgewekt wordt door getijdencentrales in Zeeuwse wateren. Dat is het plan van een aantal spelers op de energiemarkt. Jaarlijks moet er 100 megawatt stroom uit de Zeeuwse wateren worden gewonnen.

Getijdenenergie wordt opgewekt door de stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij. De stroming laat turbines draaien die de beweging omzetten in elektriciteit. In de Oosterschelde draait sinds 2016 al de eerste getijdencentrale.

De grote voordelen van getijdenenergie zijn volgens de bedrijven de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en de voorspelbaarheid van de energieopwekking. Door de getijdenstroom kan de provincie de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 140.000 ton verminderen. Het project draagt de naam Zeeland Tidal Power.