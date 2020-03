10 weken cel voor ‘coronahoester’ uit Noordwijkerhout

De politierechter in Den Haag heeft vrijdag een man uit Noordwijkerhout veroordeeld tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk, omdat hij twee agenten in het gezicht hoestte en zei dat hij het coronavirus onder de leden had. De rechter legde hem eveneens tien maanden rijontzegging op. De man had zich verzet tegen zijn aanhouding en hij weigerde een alcoholtest te ondergaan.

De 23-jarige Assaad C. werd in de nacht van 17 op 18 maart in Leiden aangehouden voor rijden onder invloed. Dat gebeurde op de Oegstgeesterweg. Hij wilde niet meewerken aan een blaastest. Hij hoestte en spuugde vervolgens opzettelijk naar de twee agenten, van wie er eentje zwanger was, en zei dat hij corona had.

Uit medisch onderzoek blijkt dat de man niet is besmet met het virus.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde vrijdag ook iemand die agenten had bespuugd en daarbij claimde het coronavirus te hebben. Een 49-jarige vrouw uit Utrecht kreeg daarvoor vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. Ze had de agent bij de keel gegrepen. De agenten kwamen woensdag op een melding van de vrouw af. De agenten moesten haar voordeurslot forceren om binnen te komen, in het huis roken ze een sterke alcohollucht. De vrouw verklaarde op de zitting dat ze zich niets meer kan herinneren, omdat ze onder invloed was.

Het is niet duidelijk of de vrouw is besmet. De bespuugde agent zit voor de zekerheid in isolement thuis.