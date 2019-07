10 mensen gered uit woning na brand Schiedam

De brandweer heeft donderdagavond vanwege een brand in een portiekflat in Schiedam tien mensen met een hoogwerker en ladders uit hun woningen gehaald. Onder hen waren vier kinderen.

De bewoners van enkele woningen konden door de brand in een kelderbox in de Willem Pijperstraat op geen andere manier hun woning verlaten. Volgens de hulpdiensten verspreidde zich een dikke, zwarte rook door het trappenhuis, die vervolgens de woningen binnendrong.

Via het balkon moesten de bewoners in veiligheid worden gebracht. Ambulancepersoneel heeft ze onderzocht. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De bewoners worden voorlopig opgevangen in een nabijgelegen buurthuis.