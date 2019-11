10 maanden cel en tbs voor nep-modellenscout

De 20-jarige Noa D. is veroordeeld tot tien maanden cel en tbs met voorwaarden, omdat hij zich online ten onrechte heeft voorgedaan als een modellenscout en daarmee een jonge vrouw heeft opgelicht. De rechtbank in Dordrecht achtte bewezen dat hij de vrouw in de eerste maanden van dit jaar onder een valse naam had benaderd en haar had gevraagd om (naakt)foto’s te sturen.

D. had de vrouw uitgenodigd voor een selectie van Elite Models. De verdachte heeft dat bekend maar zei dat het niet om naaktfoto’s ging en dat het niet zijn bedoeling was „iemand pijn te willen doen”.

De rechtbank woog zwaar mee dat D. twee keer eerder is veroordeeld voor het hetzelfde vergrijp. Deskundigen achten het risico groot dat de verdachte in herhaling vervalt en vinden behandeling noodzakelijk. De rechtbank stelde dat D. verminderd toerekeningsvatbaar is.

Het OM wilde hem ook vervolgen voor oplichting van „meerdere onbekend gebleven personen”, omdat er meerdere naaktfoto’s bij D. waren gevonden. Maar omdat het niet gelukt was te achterhalen wie dat waren en de rechtbank de omschrijving van het OM te vaag vond, verklaarde de rechtbank al op de zitting dat deel van de aanklacht nietig.