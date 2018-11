10 jaar geëist voor verkrachting en ontvoering

Tegen een 45-jarige man uit Nieuwkoop is tien jaar cel geëist omdat hij in maart een vrouw zou hebben ontvoerd en meermalen verkracht. Ingmar S. zou de vrouw hebben meegenomen in Breukelen, waar hij onverwacht bij haar in de auto stapte en onder bedreiging van een nepvuurwapen dwong naar een nabijgelegen recreatiegebied te rijden. Daar verkrachtte hij haar voor de eerste keer en stopte hij haar sokken in haar mond, verklaarde zowel S. als het slachtoffer bij de politie.

De man zei tijdens de rechtszaak in Utrecht geen enkele herinnering meer te hebben aan de gebeurtenissen, maar heeft bij de politie wel gedetailleerd verklaard over de verkrachtingen en de manier waarop hij naar schatting drie uur lang met de vrouw heeft rondgereden. S. zegt dat hij in zijn dossier over de „gruwelijke” gebeurtenissen heeft gelezen. De rechter sprak zijn twijfel uit over het geheugenverlies van S. Hij vroeg zich af of hier niet sprake was van een „procespositie” om geen volledige openheid te hoeven geven.

Na de verkrachting in het recreatiegebied reed S. met de vrouw terug naar zijn eigen auto, waar hij haar dwong in de achterbak te stappen. Hij reed naar een paardentrailer in Woerdense Verlaat en verkrachtte haar daar opnieuw. Daarop reed hij nog langdurig met haar in de auto rond. Toen ze voelde dat de auto over een zandweg reed, vreesde ze voor haar leven, hield de rechter de man voor. Ze werd achtergelaten in Diemen, waar ze de weg op rende en hulp zocht. S. werd enkele dagen later achterhaald en bij hem werd de pinpas van de vrouw aangetroffen. Ook is er DNA-bewijs.

Een motief voor de verkrachtingen en ontvoering werd door het vermeende geheugenverlies van S. niet duidelijk en evenmin werd helder of er sprake was van voorbedachte rade. De officier van justitie sprak over een ‘horrorfilm’.

S. uitte in zijn laatste woord zijn schaamte en afschuw over wat er gebeurd is. „Alle excuses in de wereld schieten hier te kort.”

De uitspraak is op 22 november.