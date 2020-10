10 jaar en tbs geëist tegen vader die Diya doodde in ziekenhuis

De officier van justitie heeft vrijdag een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn 8-jarige dochtertje Diya om het leven bracht in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

De 42-jarige verdachte Steve B. uit Hoogvliet zou zijn dochtertje op 15 maart vorig jaar hebben gestoken en haar hebben achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie.

De officier van justitie stelde in de rechtbank in Rotterdam dat B. zijn dochter heeft gedood door haar met een schaar in de borst te steken en haar te smoren door zijn hand op haar mond te leggen. Het OM vraagt vrijspraak voor moord, bij gebrek aan bewijs voor een vooropgezet plan. Doodslag acht het OM wel bewezen.

Tijdens psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum is vastgesteld dat de verdachte last had van een persoonlijkheidsstoornis en een waanstoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Deskundigen zeggen dat het risico op herhaling zonder behandeling hoog is en dat de verdachte nauwelijks het besef heeft ziek te zijn.

Bij zijn aanhouding in het ziekenhuis is B. gefouilleerd. In zijn schoudertasje vond de politie een bebloede schaar. Tijdens de eerste verhoren bekende B. zijn dochter te hebben vermoord, maar in de rechtbank vertelde hij niet precies te weten wat er is gebeurd. Hij zegt zich dat deel niet te kunnen herinneren.

B’s advocaat Gerald Roethof pleitte voor een lagere gevangenisstraf, bijvoorbeeld twee jaar, zodat B. zo snel mogelijk met de behandeling kan beginnen. Roethof vroeg ook aan de rechtbank af te zien van tbs met dwangverpleging. Een alternatief zou tbs met voorwaarden kunnen zijn, een lichtere vorm van tbs buiten een gesloten tbs-kliniek.

B. heeft regelmatig aangeklopt bij hulpverleningsorganisaties, benadrukte zijn advocaat in zijn pleidooi voor strafvermindering. „Maar de verdachte kan de schuld niet afschuiven op falende hulpverlening”, reageerde de officier. De inspectie concludeerde eerder dat hulpverleners signalen niet voldoende oppakten, maar dat de dood van het meisje niet was te voorkomen.

In zijn laatste woord betuigde B. zijn medeleven aan de familie. „Vergeten kunnen we Diya niet. Het verdriet is voor niemand te overzien. ik hoop dat we deze nachtmerrie te boven kunnen komen, dat uiteindelijk iedereen beter kan omgaan met de pijn en het verdriet.”

De rechtbank doet op 23 oktober uitspraak.