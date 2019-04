10 jaar cel voor doodslag medewerker kliniek

De 46-jarige Michel T. heeft 10 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging gekregen voor doodslag op een 25-jarige medewerker van tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat T. zijn slachtoffer op 3 februari 2017 met een schaar heeft gestoken. Twee dagen na het incident overleed de medewerker van de kliniek aan zijn verwondingen.

T. heeft al in een eerder stadium bekend dat hij de medewerker neerstak in de kliniek waar hij op dat moment verbleef. Hij had hem om een schaar gevraagd om een draadje van zijn trui af te knippen. Vlak daarop stak T. de man meerdere malen in borst en rug.

T. was al eerder veroordeeld voor een poging doodslag uit 1998. Sinds die veroordeling heeft de verdachte zich veelvuldig gewelddadig gedragen tegenover medewerkers van verschillende tbs-klinieken en andere tbs’ers. Het Pieter Baan Centrum schat de kans op herhaling als hoog in als de verdachte niet wordt behandeld in een hoog beveiligde omgeving en medicatie krijgt.