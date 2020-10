10 jaar cel voor doden van moeder in Rosmalen

Een 58-jarige man, die ervan wordt verdacht dat hij in februari in Rosmalen zijn 83-jarige moeder met bruut geweld om het leven bracht, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man voor doodslag.

De verdachte belde zelf twee keer in verwarde toestand vanuit de woning van zijn moeder het alarmnummer. De politie vond het slachtoffer met zeer ernstige verwondingen aan haar handen en hoofd. De verdachte zegt zich niets meer te kunnen herinneren, de fatale nacht is voor hem ‘een zwart gat’.

Volgens zijn advocaat was de man psychisch in de war en had hij zich ingebeeld dat hij een indringer aanviel om zijn moeder te beschermen. De rechtbank oordeelt dat uit niets blijkt dat er een indringer in huis was en dat het niet anders kan dat de man zijn moeder om het leven heeft gebracht. Ook is niet gebleken dat de verdachte een psychose had of andere psychiatrische problemen. Wel staat vast dat de verdachte de bewuste avond zwaar onder invloed was van alcohol. Volgens de rechtbank heeft dit zijn gedrag en oordeelsvermogen beïnvloed.