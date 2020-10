10 jaar cel geëist voor doodsteken ex-vriendin

De officier van justitie heeft donderdag tien jaar cel geëist tegen een 34-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van het doodsteken van zijn 32-jarige ex-partner. De steekpartij was op 27 december vorig jaar in haar woning aan de Grote Stern in Rozenburg. De verdachte Ronald M. ontkent de vrouw, een moeder van vier kinderen, te hebben gestoken.

M. verklaart dat zijn ex-vriendin hem vanuit het niets met een mes aanviel en dat ze tijdens een worsteling op het mes gevallen is. Op basis van een reconstructie en analyse noemen deskundigen deze theorie onwaarschijnlijk.

Voor het Openbaar Ministerie staat vast dat de Rotterdammer de vrouw in de woning op gewelddadige wijze heeft neergestoken. Daarna sloeg hij via het balkon van de woning op de vlucht en liet hij de vrouw en de kinderen, onder wie twee van hemzelf, hulpeloos achter. Reanimatie van ambulancepersoneel en agenten mocht niet meer baten. Korte tijd later is de verdachte aangehouden.

Omdat de man ontkent, is het motief voor de steekpartij onduidelijk. Wel is bekend dat het gezin al langere tijd in beeld was bij diverse instanties vanwege huiselijk geweld. Uit politieonderzoek blijkt dat haar omgeving zich ernstig zorgen maakte over haar veiligheid.

„Woorden schieten te kort om het leed te omschrijven wat is ontstaan na het gewelddadige overlijden van de vrouw. Bij de familie, bij de kinderen, bij iedereen. De impact van haar overlijden is zeer groot”, zei de officier van justitie donderdag op zitting in de rechtbank in Dordrecht. Die doet donderdag 12 november uitspraak.