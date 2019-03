10 jaar cel en tbs voor moord op ex-vriendin

De rechtbank in Rotterdam heeft de 33-jarige Gilroy de J. veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn ex-vriendin. Het lichaam van het 21-jarige slachtoffer, Graciëla Gomes Rodrigues, werd in september 2017 gevonden in een sloot bij de Krabbeplas in Vlaardingen. Volgens de rechtbank is de vrouw met een vooropgezet plan gedood en is er sprake van moord.

Schiedammer De J. reed in de nacht van 21 op 22 september 2017 met de uit Rotterdam afkomstige vrouw naar een afgelegen plek, omdat hij met haar zou willen praten. De man zou het niet hebben kunnen verkroppen dat Gomes Rodrigues hun relatie had verbroken. De J. bracht de vrouw in zijn auto met zestien messteken om het leven. Daarna sleepte hij haar lichaam naar de sloot en liet het daar achter.

De J. heeft bekend dat hij de vrouw heeft gedood, maar verklaarde dat hij dit „in een waas” heeft gedaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) had veertien jaar cel en tbs geëist. Volgens de rechtbank blijkt uit twee rapportages dat De J. verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier van justitie vond dat de psychische toestand niet tot minder celstraf moest leiden. De rechtbank denkt daar anders over. De duur van de opgelegde tbs is niet aan een maximum gebonden en kan daardoor langer duren dan vier jaar.