10 jaar cel en tbs geëist voor doden Djamila

Voor doodslag op de twaalfjarige Djamila uit Hoogeveen heeft het Openbaar Ministerie dinsdag tien jaar cel en tbs geëist tegen Freddy D. uit Hoogeveen. De 47-jarige D. zou de dochter van zijn vriendin op 14 oktober vorig jaar eerst hebben laten toekijken toen hij zichzelf bevredigde en daarna hebben gewurgd in zijn auto bij het gehucht Punthorst in Overijssel.

Het meisje woonde met haar moeder en broertje op een zorgboerderij in het Drentse Nieuweroord. Daar woonde Freddy D. ook. Hij vertelde na zijn aanhouding dat hij verliefd was op het twaalfjarige meisje en met haar wilde vrijen. Op die bewuste dag was hij met haar op pad om een cadeautje voor haar moeder te kopen.

„Er ontplofte een bom in mijn hoofd”, verklaarde hij in de rechtszaal het moment dat hij het meisje wurgde. Hij had nog urenlang rondgereden in de omgeving van Zwolle met het lichaam van het meisje.

Hij meldde zich uiteindelijk nog diezelfde avond bij de politie in Assen. D. is vanwege meerdere stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, zeggen deskundigen.

„Smeerlap!” riep de vader van het slachtoffer Djamila plotseling tijdens de zitting. „Dat klopt, dat ben ik ook”, reageerde D. Hij zei zich te schamen.

D.’s advocaat pleitte voor vrijspraak, omdat de Hoogevener volgens hem niet de opzet had om het meisje te doden. „Hij verkeerde in een dissociatieve toestand”, aldus de raadsman.

Uitspraak is op 29 mei.