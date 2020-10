10.500 kilo garnalen in beslag genomen wegens fraude

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 10.500 kilo garnalen in beslag genomen in een onderzoek naar fraude met vangstcertificaten. Het onderzoek richt zich op een garnalenafslag, een visserijbedrijf en een garnalenhandelaar.

De drie partijen handelen in garnalen die worden gevangen en aan wal gehaald in Nederland, om vervolgens in Marokko te worden gepeld. De gepelde garnalen worden vervolgens weer naar Nederland verscheept, maar de certificaten van deze reis zijn niet juist. Daarmee zijn de garnalen niet traceerbaar en voldoen ze niet aan de voedselveiligheid. Volgens Europese regelgeving moet altijd duidelijk zijn waar voedsel vandaan komt.

De drie bedrijven worden verdacht van het vervalsen en frauderen met certificaten. De motivatie achter de vervalsing is onduidelijk en onderdeel van het onderzoek. De NVWA doet geen uitspraken over waar de kilo’s garnalen in beslag zijn genomen. De hele vangst wordt vernietigd.