10.000 mensen turen hemel af bij sterrenwacht

Op de Landelijke Sterrenkijkdagen zijn dit weekend ruim 10.000 bezoekers afgekomen. Op zo’n zestig locaties verspreid over Nederland kon het publiek terecht voor rondleidingen, workshops, presentaties en natuurlijk om via telescopen naar sterren te kijken. Volgens de organisatie was het overal drukker dan vorige keren. „Deze editie gaat met een goud randje de boeken in. Geweldig dat zoveel mensen interesse hebben getoond.”

Met heldere avonden en nachten en lichte vorst was de sterrenhemel in een donkere omgeving ook met het blote oog goed te bewonderen. Bezoekers kregen uitleg van medewerkers van de sterrenwachten, waaronder het planetarium in de Amsterdamse dierentuin Artis, het Achterhoeks Planetarium in Toldijk en Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. Op sommige locaties was het zo druk dat mensen lang moesten wachten.

De sterrenkijkdagen werden voor de 42e keer gehouden en zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).