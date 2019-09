10.000 Koerden verwacht voor demo Maastricht

Maastricht is zaterdag het decor van een Koerdische demonstratie. De organisatie verwacht zo’n 10.000 deelnemers. De manifestatie bij het Geusseltpark begint om 12.00 uur en wordt georganiseerd door een Koerdische koepelorganisatie in West-Europa, de KCDK-E (Kongress der kurdischen demokratischen Gesellschaft Kurdistans in Europa). De organisatie koos naar eigen zeggen voor Maastricht omdat het Geusseltpark een plek is die ruimte biedt voor grote aantallen deelnemers aan een manifestatie.

Een woordvoerder van de politie zei een vredige bijeenkomst te verwachten, mede omdat er geen tegendemonstraties zijn aangekondigd. De manifestatie is een protest tegen de bezetting door Turkije van Koerdische gebieden en tegen het volgens de organisatie ‘fascistische regime’ van de Turkse premier Erdogan. Ook wordt de vrijlating geëist van de gevangengenomen Koerdische leider Abdullah Öcalan, die al sinds 1999 in een Turkse gevangenis zit.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is voor de manifestatie geen vergunning nodig. „Wel zijn er voorschriften en beperkingen gesteld in het kader van de Wet openbare manifestaties”, aldus een woordvoerder van de gemeente.