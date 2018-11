De politie heeft donderdag vier mannen uit Haarlem opgepakt. Zij waren in het bezit van meer dan 10.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk. De politie vond dat na een tip in een loods in Vijfhuizen.

De mannen zijn tussen de 25 en 45 jaar. De politie heeft het vuurwerk weggehaald, hier moesten twee vrachtwagens aan te pas komen. In deze zaak doet de politie in Haarlem ook nog huiszoeking in vier huizen