Ongeveer 10.000 huishoudens in en rond het Friese Bolsward zitten sinds halverwege vrijdagavond zonder water. De oorzaak is een breuk in een waterleiding, meldt drinkwaterbedrijf Vitens.

De storing begon vrijdagavond rond 21.15 uur. De plaatsen Witmarsum, Makkum, Blauwhuis, Bolsward, Hieslum en directe omgeving zijn getroffen.

Vitens is bezig de schade te repareren. Het bedrijf schat in dat de storing rond 01.15 uur verholpen zal zijn.