1 op 3 agenten verzaakt verplichte fitnesstest

Maatregelen om ervoor te zorgen dat meer politieagenten meedoen aan de verplichte conditietest, hebben onvoldoende resultaat. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Bijna een op de drie politiemedewerkers (30 procent) doet niet mee aan de toets terwijl die verplicht is.

Elke agent die wapens tot zijn of haar beschikking heeft, moet ten minste één keer per jaar de fysieke vaardigheidstoets (FVT) doen. Het gaat om zo’n 40.000 medewerkers. Drie jaar geleden nam de korpsleiding maatregelen om meer agenten aan de test te laten deelnemen. Toen kwamen ruim 9300 agenten niet opdagen. Van de agenten die de test wel deden, zakten er 3500.

Dat nog steeds een op de drie de conditietest niet doet, komt volgens de onderzoekers door ziekte of blessures (11 procent), omdat ze simpelweg niet worden ingepland (13 procent) of ze komen niet opdagen op een afspraak zonder zich af te melden. Uitstel leidt in die gevallen meestal tot afstel.

„Het aantal no-shows (agent verschijnt niet op afspraak) is vorig jaar met ruim 30 procent afgenomen ten opzichte van 2015”, aldus het WODC. „Wil de politie dit percentage verder terugdringen, dan moeten medewerkers beter worden ingepland en is meer sturing van leidinggevenden nodig op deelname.”

Uit de test blijkt of agenten fit genoeg zijn voor hun werk. Maar die geven vaak aan dat ze geen relatie zien tussen de toets en de praktijk. De politie belooft „de aanbevelingen in het rapport te vertalen naar concrete acties om de vakbekwaamheid en het bijhorende kwaliteitssysteem te verbeteren”.