‘1 op 10 ouderen kan niet internetbankieren’

Voor ouderen blijft contant geld van cruciaal belang. Meer dan 10 procent van de ouderen in Nederland kan niet internetbankieren, ook al hebben ze een computer en zijn ze online actief. Dat meldt de ANBO na on onderzoek onder bijna 10.000 ouderen.

„De ontwikkelingen gaan snel, vooral bij de technologie. Het gebruik van contant geld neemt onder andere hierdoor snel af. Daarom is het zaak dat wij zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen”, zegt directeur Liane den Haan.

De ouderenbond is er niet over te spreken dat servicepunten van banken worden opgeheven en dat geldautomaten verdwijnen als maatregel vanwege het grote aantal plofkraken. „De huidige beschikbaarheid van contant geld moet blijven, omdat het aan de behoefte van veel ouderen voldoet.”

Twee derde van de ouderen (67 procent) betaalt in winkels en de supermarkt afwisselend contant of met zijn of haar bankpas. Een op de tien (11 procent) rekent altijd contant af en slechts 1,4 procent van de ouderen betaalt mobiel.