'1 miljoen huizen dreigen te verzakken'

In Nederland dreigen 1 miljoen huizen te verzakken, zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) tegen tv-programma De Monitor. De droge zomer van vorig jaar heeft geleid tot erg laag grondwater en dat heeft ervoor gezorgd dat het funderingsprobleem fors is toegenomen.

De huizen die al verzakt zijn, staan in minstens 83 verschillende gemeenten. Toch zijn slechts tien gemeenten actief bezig met de problematiek, aldus directeur Dick de Jongvan het KCAF. ,,Die 83 gemeenten zijn slechts het topje van de ijsberg." Ook makelaars en taxateurs maken zich grote zorgen, stelt De Monitor.

Het KCAF zegt elke dag nieuwe meldingen binnen te krijgen. Met name huizen van voor 1970 lopen risico: 1 op de 4 dreigt te verzakken. Bij de nieuwe meldingen gaat het vooral om huizen die 'op staal' zijn gefundeerd: direct op de ondergrond. Daar is een lage grondwaterstand de boosdoener: de klei klinkt in, waardoor de bodem daalt en je huis verzakt.